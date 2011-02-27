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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 17:57
kolyuchy написав:
А ПУМБ уже прикрыл конверт-депо? Или лни дают открыть только в первой половине дня, когда межюанк открыт?
з 9 до 16-00
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:00
Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
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Vial
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:05
Vial написав:
Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
Сволочи! (с)
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asti
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:32
реально укргаз скатился по всем направлениям
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nekefer
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:27
Vial написав:
Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
А что там ещё и проценты платят ?))))
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Evgeny
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:38
Evgeny написав: Vial написав:
Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
А что там ещё и проценты платят ?))))
Кому эти проценты нужны?
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Investor_K
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:01
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав: Ой+ написав:
Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
А якщо ваші заощадження знецінились втричі в умовних аргентинськіх песо - які у вас відчуття?.. Мабуть, ніяких. Чи вам потрібно заробляти в усіх валютах і металах одночасно - тільки РІСТ
У нас якби в ходу грн і долари.
Так що краще +40% у валюті чи -12% у грн?
Краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим
Визначтеся, що для вас гроші - долари чи гривні, і заробляйте в грошах.
Бо якось дивно, якщо доларів стало більше - то це прибуток, який не залежить від курсу гривні. А якщо ви хочете заробляти в гривнях - так не партеся курсом долара взагалі.
Усі ревальвації гривні є тимчасовими.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:06
angra написав: Ромасик написав:
При чем тут инфляция?
При том что если бы не инфляция то в банк никто бы деньги не нес чтобы заработать 0.5 % в год. Под 10 % и то не очень спешат.
Вы видели какие остатки у топ банков на счетах до востребования под 0%?
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Ромасик
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:08
sergey_sryvkin написав:
Усі ревальвації гривні є тимчасовими.
Слово "гривні" тут лишнее. Любая валюта в перспективе девальвирует. Вон, даже биток с его жёстко ограниченной эмиссией похудел и как-то вяло восстанавливается.
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moveton
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:08
asti написав:Не знаю... у меня в конвертдепо уже примерно 25% сбережений
и хотелось бы больше, а не могу - ведь ещё 25% в длинных гривневых ОВГЗ. Итого "у государства" 50% моих крэвних,
в условиях войны это очень большие риски!
Да, не надо рисковать. Наличку нужно скупать и под грушу. 55 скоро
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