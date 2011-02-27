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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:10
sergey_sryvkin написав:
Усі ревальвації гривні є тимчасовими.
Так сейчас ревальвация? По отношению к кому/чему?
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