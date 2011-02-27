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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:10

  sergey_sryvkin написав:Усі ревальвації гривні є тимчасовими.


Так сейчас ревальвация? По отношению к кому/чему?
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:27

Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:28

  Evgeny написав:
  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.

А что там ещё и проценты платят ?))))

Такі да. :D На двох півпайкових соціяльних (по 50к) набігало десь по півтора доляра, то віддавали тіло депо 1350дол+ 55 гривнів. На проїзд на маршрутку :lol:
Сьогодні робив в Укргазу депо, також помітив що на строк 3 місяці 0.10 проценту річних.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Сенс можна дистанційно відкрити картку і далі також в онлайні робити.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:34

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення. :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:35

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.
moveton
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