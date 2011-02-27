RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:10

  sergey_sryvkin написав:Усі ревальвації гривні є тимчасовими.


Так сейчас ревальвация? По отношению к кому/чему?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:27

Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 19.03.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:28

  Evgeny написав:
  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.

А что там ещё и проценты платят ?))))

Такі да. :D На двох півпайкових соціяльних (по 50к) набігало десь по півтора доляра, то віддавали тіло депо 1350дол+ 55 гривнів. На проїзд на маршрутку :lol:
Сьогодні робив в Укргазу депо, також помітив що на строк 3 місяці 0.10 проценту річних.
alex lem
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Сенс можна дистанційно відкрити картку і далі також в онлайні робити.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:34

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення. :cry:
alex lem
 
Повідомлень: 2426
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:35

  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 01:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні члени клубу!
Підкажіть які ньюанси співпраці з ПІВДЕННИМ. Хочу добавити його для валютної каруселі. Чи легкий на віддачу?
ihorsic
 
Повідомлень: 765
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 03:14

  alex lem написав:
  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення. :cry:


це правило в Альфі діє з КІНЦЯ ЛИПНЯ.
уважніше треба бути.
замовляєте валюту за пів місяця до закінчення депозиту і отримуєте його в день завершення.
vkladchiik
 
Повідомлень: 388
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 03:19

Оформление дела и проезд по нескольким банкам на авто с одного перекрёстка на др. занял по времени макс. 1,5 часа


Фигня какая-то. Первый приход в один банк может занять 1-1,5 часа на открытие первого депозита. Особенно если вы ФОП. Поэтому несколько банков за 1,5 часа выглядит как фейк. при условии, что для получения 1500 долларов надо было разместить вклады по 50 тыс. грн в 10 банках.
vkladchiik
 
Повідомлень: 388
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 337338339340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52332
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (765)
14.12.2022 23:22
Ринок ОВДП (3733)
14.12.2022 23:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.