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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 20:10
sergey_sryvkin написав:
Усі ревальвації гривні є тимчасовими.
Так сейчас ревальвация? По отношению к кому/чему?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:27
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
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emeta
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:28
Evgeny написав: Vial написав:
Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
А что там ещё и проценты платят ?))))
Такі да.
На двох півпайкових соціяльних (по 50к) набігало десь по півтора доляра, то віддавали тіло депо 1350дол+ 55 гривнів. На проїзд на маршрутку
Сьогодні робив в Укргазу депо, також помітив що на строк 3 місяці 0.10 проценту річних.
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alex lem
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:31
emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Сенс можна дистанційно відкрити картку і далі також в онлайні робити.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:34
emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:35
emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 01:09
Шановні члени клубу!
Підкажіть які ньюанси співпраці з ПІВДЕННИМ. Хочу добавити його для валютної каруселі. Чи легкий на віддачу?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 03:14
alex lem написав: emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення.
це правило в Альфі діє з КІНЦЯ ЛИПНЯ.
уважніше треба бути.
замовляєте валюту за пів місяця до закінчення депозиту і отримуєте його в день завершення.
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vkladchiik
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Додано: Чет 15 гру, 2022 03:19
Оформление дела и проезд по нескольким банкам на авто с одного перекрёстка на др. занял по времени макс. 1,5 часа
Фигня какая-то. Первый приход в один банк может занять 1-1,5 часа на открытие первого депозита. Особенно если вы ФОП. Поэтому несколько банков за 1,5 часа выглядит как фейк. при условии, что для получения 1500 долларов надо было разместить вклады по 50 тыс. грн в 10 банках.
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