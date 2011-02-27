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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:45

А подскажите кто-нибудь для новичка, как открыть депо в Привате. Ну со всеми нюансами и глупыми вопросами :) Как он называется у них? Можно ли открыть онлайн? Что нужно для открытия: гривневую и долларовую карты? Заранее спасибо!
Unlim
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:50

  Unlim написав:А подскажите кто-нибудь для новичка, как открыть депо в Привате. Ну со всеми нюансами и глупыми вопросами :) Как он называется у них? Можно ли открыть онлайн? Что нужно для открытия: гривневую и долларовую карты? Заранее спасибо!


Privat 24 в помощь
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 09:55

  moveton написав:
  emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?

Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.


Всё равно карта или текущий?
Обслуживание, снятие средств по окончанию без комиссий?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:10

  Дюрі-бачі написав:В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.

Випустити дiджiтал i вiдмiнити подовження на неї, нi?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:14

  Дюрі-бачі написав:В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.


А что у них карты разве после окончания срока не работают?
Вроде же продлевали на пол года
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 10:17

emeta Я теж так думав. Можливо картки і працюють, але при спробі відмінити продовження депозиту "виконати операцію на картку зі статусом "Закрита" неможливо. Виберіть іншу картку"
Дюрі-бачі
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