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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 гру, 2022 09:45
А подскажите кто-нибудь для новичка, как открыть депо в Привате. Ну со всеми нюансами и глупыми вопросами
Как он называется у них? Можно ли открыть онлайн? Что нужно для открытия: гривневую и долларовую карты? Заранее спасибо!
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Unlim
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:50
Unlim написав:
А подскажите кто-нибудь для новичка, как открыть депо в Привате. Ну со всеми нюансами и глупыми вопросами
Как он называется у них? Можно ли открыть онлайн? Что нужно для открытия: гривневую и долларовую карты? Заранее спасибо!
Privat 24 в помощь
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Investor_K
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Додано: Чет 15 гру, 2022 09:55
moveton написав: emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.
Всё равно карта или текущий?
Обслуживание, снятие средств по окончанию без комиссий?
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emeta
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:04
В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:10
Дюрі-бачі написав:
В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.
Випустити дiджiтал i вiдмiнити подовження на неї, нi?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:14
Дюрі-бачі написав:
В мене в Приваті закінчився термін КДВ. Тепер неможливо відмінити автоматичне продовження депозиту.
А что у них карты разве после окончания срока не работают?
Вроде же продлевали на пол года
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emeta
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:17
emeta Я теж так думав. Можливо картки і працюють, але при спробі відмінити продовження депозиту "виконати операцію на картку зі статусом "Закрита" неможливо. Виберіть іншу картку"
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:49
А про південний тиша. Чи хтось порекомендує надійний банк для каруселі?
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:51
Курс вниз потроху.
І цінність каруселі також.
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Додано: Чет 15 гру, 2022 10:56
emeta написав:
Подскажите как в Альфу зайти?
Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо?
Карточка? текущие счета?
Обслуговування картки, навіть віртуальної 25грн/міс, а ще за замовчуванням вам увімкнуть смс сповіщення за 1 бакс на місяць на доларовій картці, краще обійти це недобанк стороною.
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