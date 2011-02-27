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яка різниця, який буде колись курс? деякі купляли цей $ і по 25-27-29 , що зараз крутять , деякі крутять свої валютні доходи , відкупаючи на депозит +- ту ж суму, яку отримали ( а не як весною - продавати банку по 29,25 валютну виручку , і відкупати по 35-36 в обміннику) . Також тема популярна і люди більш вкладають у конверт депо через курс, який закладено бюджет ( а це далеко не 30)
P.S. Навіть ощад рекламує і натякає на курс ( так, ощад не в темі конверт депо, проте в темі 6-місячних депозитів за курсом НБУ і конвертацією у грн після закінчення) "Розміщуйте 500 тис. грн на валютному депозиті Ощаду та отримуйте дохід від 25 тис. грн вже через 6 місяців (при курсі 38,5 НБУ)" https://www.oschadbank.ua/deposit/mij-valutnyj-depozyt
emeta написав:Подскажите как в Альфу зайти? Что офлайн в отделении необходимо прежде чем в приложении открыть депо? Карточка? текущие счета?
Краще не треба. Обходьте стороною. Строк депо закінчиться +ще 2 неділі депо на шару буде лежать в Сенсі(Альфі). І перс менеджер нічого не зробила щоб забрав точно в день закінчення. Вже другий депо замовила на отримання через 10 робочих днів(14 календарних) після дати закінчення.
Про 10 робочих днів це взагалі на лохів розраховано. Розказую лайфхак - до закінчення депо приходьте у відділення особисто і замовляєте. У випадку відмови прийняти заявку вимагайте примірник договору ДКБО і тикайте носом - пункт 4.2.7 - ви маєте право подати заяву на отримання готівки "за 5 робочих днів" і "з Поточного або Депозитного рахунку". Зараз вони на гарячці і в підтримці посилаються що у людей на поточному рахунку немає грошей для замовлення, а на Депозитному гроші є, значить і замовити ви маєте повне право.
яка різниця, який буде колись курс? Навіть ощад рекламує і натякає на курс ( так, ощад не в темі конверт депо, проте в темі 6-місячних депозитів за курсом НБУ і конвертацією у грн після закінчення) "Розміщуйте 500 тис. грн на валютному депозиті Ощаду та отримуйте дохід від 25 тис. грн вже через 6 місяців (при курсі 38,5 НБУ)" https://www.oschadbank.ua/deposit/mij-valutnyj-depozyt
А якщо не буде такий курс НБУ? Тоді якраз і різниця. Як на мене простіше на півроку ОВДП, тоді 40 тис. чистими грн. А курс який буде і скільки при цьому за цей курс можна надбати у порівнянні з сьогоднішнім днем має на довготривалому періоді вирішальне значення. бо можна крутити-вертіти і з великою імовірністю навіть програти у порівнянні з більш-менш вдалим вкладенням у щось фіксоване. Хіба сам процес надихає. Все дуже відносно, навіть на макрорівні, ось, наприклад:
Оформление дела и проезд по нескольким банкам на авто с одного перекрёстка на др. занял по времени макс. 1,5 часа
Фигня какая-то. Первый приход в один банк может занять 1-1,5 часа на открытие первого депозита. Особенно если вы ФОП. Поэтому несколько банков за 1,5 часа выглядит как фейк. при условии, что для получения 1500 долларов надо было разместить вклады по 50 тыс. грн в 10 банках.
Пусть для вас будет фейк, а для меня полторушка баксов уже в начале ноября была в кармане Я не знаю где такие очереди в банках???? Может в ПГТ??? Часть банков с терминалами самообслуживания, вопросы были иногда у менедж. как провести в приложении.. Очереди я только видел всегда в Привате. У др. банков очереди с утра бывают, после 15.00 отделения пустые. Вчера зашёл в райф, конкорд и аккорд в 16.00. Людей 0000чел., все свои операции успел сделать в трёх банках до 16.30 хотя с утра и в обед было в отделении шевеление. Сейчас вообще 90% банков работают онлайн операции, уходит время только на толкучку монет в терминалы и касса для получения валюты.
Игорь Алексеевич написав:... У др. банков очереди с утра бывают, после 15.00 отделения пустые. Вчера зашёл в райф, конкорд и аккорд в 16.00. Людей 0000чел., все свои операции успел сделать в трёх банках до 16.30 хотя с утра и в обед было в отделении шевеление...
В разных городах разный опыт КИБ - приходите так, чтобы до 12 закончить, отключение электроэнергии, генератора нет. Укргаз только одно отделение с генератором, ближайшее ко мне - работаем до 14, потом отключение электроэнергии. Очередей в первой половине дня не было.