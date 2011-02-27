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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Чтобы заключить конв. депозит онлайн в ТАСе, нужно пополнить гривней ощадный в кассе, перевести гривну на плативку и после этого можно заключать?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Oktawa, да.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:19

  emeta написав:
  moveton написав:Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.

Всё равно карта или текущий?
Обслуживание, снятие средств по окончанию без комиссий?

Без разницы с какого гривни брать. Может быть разница в комисе в зависимости от типа уже долларового счёта. С пакетки бесплатно, а за обнал с текущего счёта может и захотят комис (но для депозитов это не точно. Лучше уточнить у них на горячке). В любом случае можно оформить белую пакетку с двумя картами и всё будет бесплатно. Даже пластик бесплатно на НП вышлют, если нужен. Обслуживание белого пакета до 25 грн в месяц, но есть кучка вариантов, при которых он становится бесплатным. Один из них: от 50к грн на счетах, причём депозитные тоже считаются. Короче: если депо от 50к, то всё бесплатно.
И инструкция есть с картинками и ответами в том числе на эти вопросы.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 17:52

+ Пиреус
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 18:28

  mustbe написав:+ Пиреус
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а что по Глобусу изменилось ?
citramon
 
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