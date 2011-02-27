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moveton написав:Так, чтобы прям обязательно в отделении, то ничего. Карточный или текущий гривневый счёт с деньгами. Это всё в онлайне открывается при желании.
Всё равно карта или текущий? Обслуживание, снятие средств по окончанию без комиссий?
Без разницы с какого гривни брать. Может быть разница в комисе в зависимости от типа уже долларового счёта. С пакетки бесплатно, а за обнал с текущего счёта может и захотят комис (но для депозитов это не точно. Лучше уточнить у них на горячке). В любом случае можно оформить белую пакетку с двумя картами и всё будет бесплатно. Даже пластик бесплатно на НП вышлют, если нужен. Обслуживание белого пакета до 25 грн в месяц, но есть кучка вариантов, при которых он становится бесплатным. Один из них: от 50к грн на счетах, причём депозитные тоже считаются. Короче: если депо от 50к, то всё бесплатно. И инструкция есть с картинками и ответами в том числе на эти вопросы.