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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 гру, 2022 19:05
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Вроде неплохой вариант, светло-голубой
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:16
REA 1109 написав:
А какие условия и курс в Пиреусе? на сайте нет инфы
перша сторінка цієї гілки є посилання на таблицю
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novichok
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Додано: Чет 15 гру, 2022 23:36
ЗЫ: занёс сегодня ещё тыщенку Вале))
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