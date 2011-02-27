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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:05

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Вроде неплохой вариант, светло-голубой
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 19:16

  REA 1109 написав:А какие условия и курс в Пиреусе? на сайте нет инфы

перша сторінка цієї гілки є посилання на таблицю
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:34

Что-то ветка стала просто фонтанировать! Сообщения сыпятся как из рога изобилия; и это, честно говоря, настораживает. Слишком уж массовым стал процесс! Так не должно быть - доходность 25% чистыми в валюте это только для лохо... бррр! для элит, конечно же для элит!))) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 23:36

  asti написав:Что-то ветка стала просто фонтанировать! Сообщения сыпятся как из рога изобилия; и это, честно говоря, настораживает. Слишком уж массовым стал процесс! Так не должно быть - доходность 25% чистыми в валюте это только для лохо... бррр! для элит, конечно же для элит!))) :) :)
ЗЫ: занёс сегодня ещё тыщенку Вале))
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:36

  mihasik написав:
  moveton написав:инструкция есть с картинками и ответами в том числе на эти вопросы.

Ага, только когда придёт время снятия, тогда квест и начнется ;)

В чём же квест? Заказе валюты? Тогда и Приват в топку и ещё тьму банков. А чтобы заказанную в указанный день не выдали - пока жалоб не видел.
moveton
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