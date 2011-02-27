+ Правекс
Вроде неплохой вариант, светло-голубой
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 15 гру, 2022 19:16
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:34
Что-то ветка стала просто фонтанировать! Сообщения сыпятся как из рога изобилия; и это, честно говоря, настораживает. Слишком уж массовым стал процесс! Так не должно быть - доходность 25% чистыми в валюте это только для лохо... бррр! для элит, конечно же для элит!)))
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:36
ЗЫ: занёс сегодня ещё тыщенку Вале))
Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:36
В чём же квест? Заказе валюты? Тогда и Приват в топку и ещё тьму банков. А чтобы заказанную в указанный день не выдали - пока жалоб не видел.
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