+ Правекс
Вроде неплохой вариант, светло-голубой
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Додано: Чет 15 гру, 2022 19:16
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:34
Что-то ветка стала просто фонтанировать! Сообщения сыпятся как из рога изобилия; и это, честно говоря, настораживает. Слишком уж массовым стал процесс! Так не должно быть - доходность 25% чистыми в валюте это только для лохо... бррр! для элит, конечно же для элит!)))
Додано: Чет 15 гру, 2022 23:36
ЗЫ: занёс сегодня ещё тыщенку Вале))
Додано: П'ят 16 гру, 2022 08:36
В чём же квест? Заказе валюты? Тогда и Приват в топку и ещё тьму банков. А чтобы заказанную в указанный день не выдали - пока жалоб не видел.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?
В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
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