Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?
В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:46
Не правильна відповідь, якщо немає картки для виплат, то автопролонгацію не можна відмінити, виходить що депозит продовжиться ще на 3 місяці.
Поки не оформиш картку, кіна не буде...
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31
Если не клиент,то можно и побегать от не знания) заказать валюту, открыть карту, забрать, закрыть))
|