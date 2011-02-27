Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:16
Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
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reperka2000
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:41
reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?
В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
Howl
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:46
Howl написав:
reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?
В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
Не правильна відповідь, якщо немає картки для виплат, то автопролонгацію не можна відмінити, виходить що депозит продовжиться ще на 3 місяці.
Поки не оформиш картку, кіна не буде...
somilitark
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31
moveton написав: mihasik написав: moveton написав: инструкция есть
с картинками и ответами в том числе на эти вопросы.
Ага, только когда придёт время снятия, тогда квест и начнется
В чём же квест? Заказе валюты? Тогда и Приват в топку и ещё тьму банков. А чтобы заказанную в указанный день не выдали - пока жалоб не видел.
Если не клиент,то можно и побегать от не знания) заказать валюту, открыть карту, забрать, закрыть))
mihasik
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 16:01
По правексу - зрада.
Курс 37.50 +0.8% комис
mustbe
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:32
Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?
angra
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:52
angra написав:
Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?
Ні не можна. Найбільше 2707 доларів. ДО 100 тис гривнів в еквіваленті.
alex lem
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:55
alex lem написав: angra написав:
Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?
Ні не можна. Найбільше 2707 доларів. ДО 100 тис гривнів в еквіваленті.
Злые языки ) говорят, что в Райф можно 2734 занести.
А в Альянс 2709 )
mustbe
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:59
mustbe написав:
Злые языки ) говорят, что в Райф можно 2734 занести.
А в Альянс 2709 )
Причому співробітники відділення Райфу про 2734 не знають. Принаймні не знали раніше - запевняють про 2674,50. Але навіть оформивши так, можна додати ще трохи на той же депозит в день оформлення.
ustinovse
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