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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?


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reperka2000
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?

В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:46

  Howl написав:reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?

В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.

Не правильна відповідь, якщо немає картки для виплат, то автопролонгацію не можна відмінити, виходить що депозит продовжиться ще на 3 місяці.

Поки не оформиш картку, кіна не буде...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31

  moveton написав:
  mihasik написав:
  moveton написав:инструкция есть с картинками и ответами в том числе на эти вопросы.

Ага, только когда придёт время снятия, тогда квест и начнется ;)

В чём же квест? Заказе валюты? Тогда и Приват в топку и ещё тьму банков. А чтобы заказанную в указанный день не выдали - пока жалоб не видел.

Если не клиент,то можно и побегать от не знания) заказать валюту, открыть карту, забрать, закрыть))
mihasik
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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:52

  angra написав:Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?

Ні не можна. Найбільше 2707 доларів. ДО 100 тис гривнів в еквіваленті.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:55

  alex lem написав:
  angra написав:Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?

Ні не можна. Найбільше 2707 доларів. ДО 100 тис гривнів в еквіваленті.

Злые языки ) говорят, что в Райф можно 2734 занести.
А в Альянс 2709 )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:59

  mustbe написав:Злые языки ) говорят, что в Райф можно 2734 занести.
А в Альянс 2709 )

Причому співробітники відділення Райфу про 2734 не знають. Принаймні не знали раніше - запевняють про 2674,50. Але навіть оформивши так, можна додати ще трохи на той же депозит в день оформлення.
ustinovse
 
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