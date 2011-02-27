Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 11:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Скажіть, куди падає валюта в Приваті після закінчення 3 місяців, якщо валютної картки немає?
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 12:41
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
reperka2000, а чому цю картку не оформити дистанційно через Приват24?
В останній день місяця по депо треба відключити пролонгацію. У разі відсутності картки, то гроші підуть на рахунок до запитання.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 14:46
Не правильна відповідь, якщо немає картки для виплат, то автопролонгацію не можна відмінити, виходить що депозит продовжиться ще на 3 місяці.
Поки не оформиш картку, кіна не буде...
Додано: П'ят 16 гру, 2022 15:31
Если не клиент,то можно и побегать от не знания) заказать валюту, открыть карту, забрать, закрыть))
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:32
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Хто в курсі: на одне депо вдасться купити 3000 $ ?
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:52
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:55
Додано: П'ят 16 гру, 2022 17:59
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Забрал сегодня 1350 ойро в укркапе.
Отдали без предзаказа, но могли и не отдать, поскольку не дозвонились и я не шевелился.
Дали по купюрами по 50, слил в пумбу по 42. Не знаю, зачем ринатке ойро.
Покупал на паритете. Таким образом, профит около 13,5%.
Людишки продолжают в укркапе оформляться
Одну купюру отбраковали. Захотели 12% за неликвид. Если это оторвалось не у меня (поскольку я все внимательно просомтрел), то через счетную машинку она проходит. Думаю, и тумба скушает на крайняк.
Да, и потратил сегодня 6 часов на дорогу с левого берега на нивки и обратно
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 16 гру, 2022 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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