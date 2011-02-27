RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347>
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:23

mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49
Maxwe11
 
Повідомлень: 58
З нами з: 04.09.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:33

  Maxwe11 написав:mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49

Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6591
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  citramon написав:
  mustbe написав:+ Пиреус
* Альт, Глобус

а что по Глобусу изменилось ?

Написано в Примечании
А по альту?)) Примечания нет и вроде все то же
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:44

  Ромасик написав:
mustbe написав:
  citramon написав:а что по Глобусу изменилось ?

Написано в Примечании
А по альту?)) Примечания нет и вроде все то же

Значит - ничего важного.
Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6591
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:48

  mustbe написав:
  Maxwe11 написав:mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49

Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?

1. це реально перевірена схема?
2. ми ж тут граємо в довну, якщо все закрити то куди заносити наступного місяца? якщо пару раз так зробити то банк просто відмовить в обслуговуванні, а навіть якщо і невідмовить то бігати по 4х віддленнях в Києві щоб підписати договір - варіант на любителя.
Maxwe11
 
Повідомлень: 58
З нами з: 04.09.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:53

  Maxwe11 написав:
  mustbe написав:
  Maxwe11 написав:mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49

Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?

1. це реально перевірена схема?
2. ми ж тут граємо в довну, якщо все закрити то куди заносити наступного місяца? якщо пару раз так зробити то банк просто відмовить в обслуговуванні, а навіть якщо і невідмовить то бігати по 4х віддленнях в Києві - варіант на любителя.

Я не пользую Прокредит, мне он не интересен. Насколько схема реальна - сказать не могу, но не вижу в ней ничего невозможного.
А если уж речь идёт про игру вдолгую - то комис за обслужвание счетов надо считать именно за один месяц, а не за три.
Куда заносить - так есть десяток банок выгоднее прокредита (тем более - в Киеве), выбор есть
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6591
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:59

  mustbe написав:Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)

Я бросал на счет в притык к 1 коп, то все проходило. Никаких лишних движений по счету тоже нет. Это в альянса чтото непоянтное в выписке творится - 2 суммы
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:03

  Ромасик написав:
  mustbe написав:Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)

Я бросал на счет в притык к 1 коп, то все проходило. Никаких лишних движений по счету тоже нет. Это в альянса чтото непоянтное в выписке творится - 2 суммы

Ну, значит - криворукость на местах, бывает
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6591
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:06

Еще совсем недавно было 36 банков (точнее, 35, т.к. ТАС две строчки), а сейчас вижу, что уже 38.
Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?
Спасибо большое заранее.
Искатель
 
Повідомлень: 5634
З нами з: 22.02.16
Подякував: 880 раз.
Подякували: 4651 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:08

mustbe на Вовчка криворукие, заставила меня на 100 грн больше пополнить. И еще много боков. На соломе все ништяк
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5477
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52367
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3391)
16.12.2022 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.