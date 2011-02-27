|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:23
mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:33
Maxwe11 написав:mustbe
курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49
Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:37
mustbe написав: citramon написав: mustbe написав:
+ Пиреус
* Альт, Глобус
а что по Глобусу изменилось ?
Написано в Примечании
А по альту?)) Примечания нет и вроде все то же
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5477
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:44
Ромасик написав: mustbe написав: citramon написав:
а что по Глобусу изменилось ?
Написано в Примечании
А по альту?)) Примечания нет и вроде все то же
Значит - ничего важного.
Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:48
mustbe написав: Maxwe11 написав:mustbe
курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49
Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
1. це реально перевірена схема?
2. ми ж тут граємо в довну, якщо все закрити то куди заносити наступного місяца? якщо пару раз так зробити то банк просто відмовить в обслуговуванні, а навіть якщо і невідмовить то бігати по 4х віддленнях в Києві щоб підписати договір - варіант на любителя.
-
Maxwe11
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 04.09.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:53
Maxwe11 написав: mustbe написав: Maxwe11 написав:mustbe
курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49
Прокредит можно считать по-разному, и каждый будет по-своему прав.
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
1. це реально перевірена схема?
2. ми ж тут граємо в довну, якщо все закрити то куди заносити наступного місяца? якщо пару раз так зробити то банк просто відмовить в обслуговуванні, а навіть якщо і невідмовить то бігати по 4х віддленнях в Києві - варіант на любителя.
Я не пользую Прокредит, мне он не интересен. Насколько схема реальна - сказать не могу, но не вижу в ней ничего невозможного.
А если уж речь идёт про игру вдолгую - то комис за обслужвание счетов надо считать именно за один месяц, а не за три.
Куда заносить - так есть десяток банок выгоднее прокредита (тем более - в Киеве), выбор есть
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 19:59
mustbe написав:
Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)
Я бросал на счет в притык к 1 коп, то все проходило. Никаких лишних движений по счету тоже нет. Это в альянса чтото непоянтное в выписке творится - 2 суммы
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5477
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:03
Ромасик написав: mustbe написав:
Кстати, Альт списывает по курсу 36.94, но после проводки возвращает курсовую разницу на счёт (15-20 грн)
Я бросал на счет в притык к 1 коп, то все проходило. Никаких лишних движений по счету тоже нет. Это в альянса чтото непоянтное в выписке творится - 2 суммы
Ну, значит - криворукость на местах, бывает
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:06
Еще совсем недавно было 36 банков (точнее, 35, т.к. ТАС две строчки), а сейчас вижу, что уже 38.
Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?
Спасибо большое заранее.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5634
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 880 раз.
- Подякували: 4651 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:08
mustbe на Вовчка криворукие, заставила меня на 100 грн больше пополнить. И еще много боков. На соломе все ништяк
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5477
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1313 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52367
|
|
|5
|25461
|
|
|3
|6243
|
|