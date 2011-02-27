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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:12
Искатель написав:
Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?
Пиреус, Правекс.
Оба скучные
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mustbe
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:29
mustbe написав:
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
В проКредите плата за обслуживание 250 за оба счета, не разделяется отдельно на гривни и отдельно на валюту. Так что закрыть до окончания депозита нельзя.
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foxluck
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