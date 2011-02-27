|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:12
Искатель написав:
Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?
Пиреус, Правекс.
Оба скучные
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6591
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:29
mustbe написав:
Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?
В проКредите плата за обслуживание 250 за оба счета, не разделяется отдельно на гривни и отдельно на валюту. Так что закрыть до окончания депозита нельзя.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 452
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1418 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:32
Ой+ написав: mustbe написав:
Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.
Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
В мене вся ця конвертація після того як я втратив на грн, яку заробляв у попередні роки і розмістив на довгострокових депо та овдп, щонайменше 20% (з урахуванням деякого доходу по цим активам) мало тішить. Скоріше фіксація збитків. Якщо хтось успішно доларизує отримані в цьому році кошти, то інша справа. Я от бачу біля частини, якої проїжджаю, що здоровецькі позашляховики вже в радіусі пів км все закладено. То вже краще хай конвертять на депо - менше вуглецевого сліду.
За свою, уже довольно длинную, жизнь постоянно сталкиваюсь с двумя типами людей, одни закатывают рукава и молча что-то делают, даже если не всё гладко выходит, они всё равно движутся вперёд в том числе и материально-финансовом плане, а вторые и пизд#т, и пизд#т, и пизд#т и пизд#т, что то высчитывают, прикидывают и всё время топчутся на месте. Никогда не превращайтесь в этих «вторых» потому что это неудачники.
Простите за офтоп
-
YuriiKharkiv
-
-
- Повідомлень: 313
- З нами з: 18.01.14
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:46
Ой+ написав:
Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
Будем тоді чекати росту курсу. Не так давно вже було, що купив $ по 26-27 у 18-19, а багато знайомих в 19 побігло продавати по 25-23 і купувати гривневі облігації. Я просто чекав.
Аналогічно з криптою, акціями: для мене падіння це привід почекати трохи довше.
Ну і звісно не слід забувати про диверсифікацію
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:57
Прокредит отдали новыми синими (генератор)
МТБ отдали новыми синими (генератор)
IZI Поддержка рекомендует сразу топать в кассу ТАСа.
На деле в дежурном отделении ТАСа впервые столкнулись с выдачей по изе
кассир не в курсе дела, отправили к операционистам, те тоже ждут инструкций сверху
Звонили в региональное отдление, на поддержку ТАС, Изи
Выдали в итоге новыми синими, 15 грн комиссия за обслуживание
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2034
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52383
|
|
|5
|25465
|
|
|3
|6247
|
|