RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:10

  Искатель написав:Еще совсем недавно было 36 банков (точнее, 35, т.к. ТАС две строчки)

Точнее 34, так как изя в одном тазике сидит :mrgreen:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:12

  Искатель написав:Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?

Пиреус, Правекс.
Оба скучные
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?

В проКредите плата за обслуживание 250 за оба счета, не разделяется отдельно на гривни и отдельно на валюту. Так что закрыть до окончания депозита нельзя.
foxluck
 
Повідомлень: 452
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1418 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:32

  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
В мене вся ця конвертація після того як я втратив на грн, яку заробляв у попередні роки і розмістив на довгострокових депо та овдп, щонайменше 20% (з урахуванням деякого доходу по цим активам) мало тішить. Скоріше фіксація збитків. Якщо хтось успішно доларизує отримані в цьому році кошти, то інша справа. Я от бачу біля частини, якої проїжджаю, що здоровецькі позашляховики вже в радіусі пів км все закладено. То вже краще хай конвертять на депо - менше вуглецевого сліду.


За свою, уже довольно длинную, жизнь постоянно сталкиваюсь с двумя типами людей, одни закатывают рукава и молча что-то делают, даже если не всё гладко выходит, они всё равно движутся вперёд в том числе и материально-финансовом плане, а вторые и пизд#т, и пизд#т, и пизд#т и пизд#т, что то высчитывают, прикидывают и всё время топчутся на месте. Никогда не превращайтесь в этих «вторых» потому что это неудачники.
Простите за офтоп
YuriiKharkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.01.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

Будем тоді чекати росту курсу. Не так давно вже було, що купив $ по 26-27 у 18-19, а багато знайомих в 19 побігло продавати по 25-23 і купувати гривневі облігації. Я просто чекав.
Аналогічно з криптою, акціями: для мене падіння це привід почекати трохи довше.
Ну і звісно не слід забувати про диверсифікацію
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:57

Прокредит отдали новыми синими (генератор)
МТБ отдали новыми синими (генератор)
IZI Поддержка рекомендует сразу топать в кассу ТАСа.
На деле в дежурном отделении ТАСа впервые столкнулись с выдачей по изе
кассир не в курсе дела, отправили к операционистам, те тоже ждут инструкций сверху
Звонили в региональное отделение, на поддержку ТАС, Изи
Выдали в итоге новыми синими, 15 грн комиссия за обслуживание
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 19.03.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:53

  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 19.03.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Будем тоді чекати росту курсу.

Якщо вже є бажання серфінгувати на валютних хвилях, то зараз є підстави очікувати деякого росту. Грн все більше і більше, що в банках, що поза ними, економіка все менша. Зараз до різдва будуть чимало здавати широкі маси, а далі мав би йти відкуп валюти торговцями.
Хоча тут логіка не завжди прямо спрацьовує.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 344345346347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5653)
17.12.2022 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.