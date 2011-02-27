Точнее 34, так как изя в одном тазике сидит
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Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:10
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:12
Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:29
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:32
За свою, уже довольно длинную, жизнь постоянно сталкиваюсь с двумя типами людей, одни закатывают рукава и молча что-то делают, даже если не всё гладко выходит, они всё равно движутся вперёд в том числе и материально-финансовом плане, а вторые и пизд#т, и пизд#т, и пизд#т и пизд#т, что то высчитывают, прикидывают и всё время топчутся на месте. Никогда не превращайтесь в этих «вторых» потому что это неудачники.
Простите за офтоп
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Будем тоді чекати росту курсу. Не так давно вже було, що купив $ по 26-27 у 18-19, а багато знайомих в 19 побігло продавати по 25-23 і купувати гривневі облігації. Я просто чекав.
Аналогічно з криптою, акціями: для мене падіння це привід почекати трохи довше.
Ну і звісно не слід забувати про диверсифікацію
Додано: Суб 17 гру, 2022 09:57
Прокредит отдали новыми синими (генератор)
МТБ отдали новыми синими (генератор)
IZI Поддержка рекомендует сразу топать в кассу ТАСа.
На деле в дежурном отделении ТАСа впервые столкнулись с выдачей по изе
кассир не в курсе дела, отправили к операционистам, те тоже ждут инструкций сверху
Звонили в региональное отделение, на поддержку ТАС, Изи
Выдали в итоге новыми синими, 15 грн комиссия за обслуживание
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?
Додано: Суб 17 гру, 2022 12:53
Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
Додано: Суб 17 гру, 2022 13:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Якщо вже є бажання серфінгувати на валютних хвилях, то зараз є підстави очікувати деякого росту. Грн все більше і більше, що в банках, що поза ними, економіка все менша. Зараз до різдва будуть чимало здавати широкі маси, а далі мав би йти відкуп валюти торговцями.
Хоча тут логіка не завжди прямо спрацьовує.
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