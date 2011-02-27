RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348>
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:10

  Искатель написав:Еще совсем недавно было 36 банков (точнее, 35, т.к. ТАС две строчки)

Точнее 34, так как изя в одном тазике сидит :mrgreen:
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:12

  Искатель написав:Подскажите, а кто добавился за последнюю неделю?

Пиреус, Правекс.
Оба скучные
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 20:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Например, что мешает сразу после открытия депо закрыть гривневый счёт, поломав тем самым вашу формулу ?

В проКредите плата за обслуживание 250 за оба счета, не разделяется отдельно на гривни и отдельно на валюту. Так что закрыть до окончания депозита нельзя.
foxluck
 
Повідомлень: 452
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:32

  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
В мене вся ця конвертація після того як я втратив на грн, яку заробляв у попередні роки і розмістив на довгострокових депо та овдп, щонайменше 20% (з урахуванням деякого доходу по цим активам) мало тішить. Скоріше фіксація збитків. Якщо хтось успішно доларизує отримані в цьому році кошти, то інша справа. Я от бачу біля частини, якої проїжджаю, що здоровецькі позашляховики вже в радіусі пів км все закладено. То вже краще хай конвертять на депо - менше вуглецевого сліду.


За свою, уже довольно длинную, жизнь постоянно сталкиваюсь с двумя типами людей, одни закатывают рукава и молча что-то делают, даже если не всё гладко выходит, они всё равно движутся вперёд в том числе и материально-финансовом плане, а вторые и пизд#т, и пизд#т, и пизд#т и пизд#т, что то высчитывают, прикидывают и всё время топчутся на месте. Никогда не превращайтесь в этих «вторых» потому что это неудачники.
Простите за офтоп
YuriiKharkiv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.01.14
Подякував: 128 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ой+ написав:Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

Будем тоді чекати росту курсу. Не так давно вже було, що купив $ по 26-27 у 18-19, а багато знайомих в 19 побігло продавати по 25-23 і купувати гривневі облігації. Я просто чекав.
Аналогічно з криптою, акціями: для мене падіння це привід почекати трохи довше.
Ну і звісно не слід забувати про диверсифікацію
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 29.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 09:57

Прокредит отдали новыми синими (генератор)
МТБ отдали новыми синими (генератор)
IZI Поддержка рекомендует сразу топать в кассу ТАСа.
На деле в дежурном отделении ТАСа впервые столкнулись с выдачей по изе
кассир не в курсе дела, отправили к операционистам, те тоже ждут инструкций сверху
Звонили в региональное отделение, на поддержку ТАС, Изи
Выдали в итоге новыми синими, 15 грн комиссия за обслуживание
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 19.03.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:53

  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 19.03.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:Будем тоді чекати росту курсу.

Якщо вже є бажання серфінгувати на валютних хвилях, то зараз є підстави очікувати деякого росту. Грн все більше і більше, що в банках, що поза ними, економіка все менша. Зараз до різдва будуть чимало здавати широкі маси, а далі мав би йти відкуп валюти торговцями.
Хоча тут логіка не завжди прямо спрацьовує.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 13:44

  emeta написав:
  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?
lara_08
 
Повідомлень: 518
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 345346347348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.