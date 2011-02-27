RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:17

  emeta написав:представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

Хех, як завжди. Хтіли по кошерному курсу нижче 37 долярчики і щоб було все легко ? В Тасі навіть в їх рідний ящик-термінал в відділенні пятисотки не запхаєшь, не приймає-бздітєльні. Мусиш йти в касу. А ви тут прийшли забирать валюту з ерзац-банки. :D
alex lem
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 25.12.08
Подякував: 116 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:28

  lara_08 написав:
  emeta написав:
  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?

Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
Alien
 
Повідомлень: 996
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 345346347348
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.