Хех, як завжди. Хтіли по кошерному курсу нижче 37 долярчики і щоб було все легко ? В Тасі навіть в їх рідний ящик-термінал в відділенні пятисотки не запхаєшь, не приймає-бздітєльні. Мусиш йти в касу. А ви тут прийшли забирать валюту з ерзац-банки.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:17
Хех, як завжди. Хтіли по кошерному курсу нижче 37 долярчики і щоб було все легко ? В Тасі навіть в їх рідний ящик-термінал в відділенні пятисотки не запхаєшь, не приймає-бздітєльні. Мусиш йти в касу. А ви тут прийшли забирать валюту з ерзац-банки.
Додано: Суб 17 гру, 2022 14:28
Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
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