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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 гру, 2022 14:17
emeta написав:
представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
Хех, як завжди. Хтіли по кошерному курсу нижче 37 долярчики і щоб було все легко ? В Тасі навіть в їх рідний ящик-термінал в відділенні пятисотки не запхаєшь, не приймає-бздітєльні. Мусиш йти в касу. А ви тут прийшли забирать валюту з ерзац-банки.
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Додано: Суб 17 гру, 2022 14:28
lara_08 написав: emeta написав: Howl написав:emeta
, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?
Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?
Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
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2
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:01
emeta написав:
Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
Т. е. сначала к менеджеру, а затем в кассу?
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1
Додано: Суб 17 гру, 2022 16:37
emeta написав:
представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
Та у них до клуба и депозитов то валютных не было. Сейчас толпы пойдут, то придётся пересматривать алгоритмы
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:19
lara_08 написав: emeta написав: Howl написав:emeta
, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?
Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги
После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?
с виртуальной валютной карты ИЗИ
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:23
Howl написав: emeta написав:
Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
Т. е. сначала к менеджеру, а затем в кассу?
Я пошел в кассу по рекомендации горячки
Но кассир отправил к менеджерам, поскольку не понимает как выдать.
Менеджеры долго выясняли как это делается, просили у своей же горячки инструкции, звонили в другие отделения и потом мне выписали две квитанции
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:24
Alien написав:
Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
В наших банках может быть всё что угодно. По айбоксу например в разных отделениях разные принципы по взиманию комиссии, поэтому интересует практика человека получившего валютный депозит изи в ТАСе.
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lara_08
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Додано: Суб 17 гру, 2022 17:49
У изи и ТАС, в одном месяце не получится разместиться?
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