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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349>
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:17

  emeta написав:представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

Хех, як завжди. Хтіли по кошерному курсу нижче 37 долярчики і щоб було все легко ? В Тасі навіть в їх рідний ящик-термінал в відділенні пятисотки не запхаєшь, не приймає-бздітєльні. Мусиш йти в касу. А ви тут прийшли забирать валюту з ерзац-банки. :D
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 14:28

  lara_08 написав:
  emeta написав:
  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?

Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
Т. е. сначала к менеджеру, а затем в кассу?
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ромасик написав: Зображення

Сдал в свою любимую обменку без вопросов по 4190. У Вики на моменте был 4195
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 16:37

  emeta написав:представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

Та у них до клуба и депозитов то валютных не было. Сейчас толпы пойдут, то придётся пересматривать алгоритмы
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:19

  lara_08 написав:
  emeta написав:
  Howl написав:emeta, 15 ₴ комиссии было уплачено отдельно или автоматом при снятии со счёта izi?


Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу

представитель банка на мордокниге действительно помог, однако осадок остался
Получается, пока не придашь огласке в соц.сетях, не получишь нормальной услуги

После окончания срока депозит в ТАСе выдали с депозитного счёта или с валютной карты изи?


с виртуальной валютной карты ИЗИ
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:23

  Howl написав:
  emeta написав:Мне выписали две квитанции
Одну на получение валюты, вторую на 15 грн
и с ними уже в кассу
Т. е. сначала к менеджеру, а затем в кассу?


Я пошел в кассу по рекомендации горячки
Но кассир отправил к менеджерам, поскольку не понимает как выдать.
Менеджеры долго выясняли как это делается, просили у своей же горячки инструкции, звонили в другие отделения и потом мне выписали две квитанции
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку

В наших банках может быть всё что угодно. По айбоксу например в разных отделениях разные принципы по взиманию комиссии, поэтому интересует практика человека получившего валютный депозит изи в ТАСе.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У изи и ТАС, в одном месяце не получится разместиться?
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:14

  mihasik написав:У изи и ТАС, в одном месяце не получится разместиться?

Вийде якщо загальна сума розміщення не перевищуватиме еквівалент 100000 грн. в місяць.
Alien
 
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