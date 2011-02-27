RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:16

  lara_08 написав:
  Alien написав:Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку

В наших банках может быть всё что угодно. По айбоксу например в разных отделениях разные принципы по взиманию комиссии, поэтому интересует практика человека получившего валютный депозит изи в ТАСе.

Так я вам як людина яка на практиці отримувала свого часу валютний депо ізі в Тасі і відповів. Їх алгоритми передбачають виплату депо на картку а звідти ви вже їх і знімаєте. Банком вам як вкладнику можливість отримати депо безпосередньо з депозитного рахунки просто не надається
Alien
 
Повідомлень: 998
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?
Snower
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В мене в ТАС депо після закінчення попав на доларову картку Платівка. Щоб зняти кеш з цього карткового рахунку треба підійти до менеджера, він робить заяву на зняття і з цією заявою йдеш в касу. Саму картку з гаманця при цьому виймати не треба, треба показати паспорт.
foxluck
 
Повідомлень: 453
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 346347348349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52395
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5667)
17.12.2022 22:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.