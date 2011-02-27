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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 17 гру, 2022 18:16
lara_08 написав: Alien написав:
Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку
В наших банках может быть всё что угодно. По айбоксу например в разных отделениях разные принципы по взиманию комиссии, поэтому интересует практика человека получившего валютный депозит изи в ТАСе.
Так я вам як людина яка на практиці отримувала свого часу валютний депо ізі в Тасі і відповів. Їх алгоритми передбачають виплату депо на картку а звідти ви вже їх і знімаєте. Банком вам як вкладнику можливість отримати депо безпосередньо з депозитного рахунки просто не надається
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Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10
Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?
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Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05
В мене в ТАС депо після закінчення попав на доларову картку Платівка. Щоб зняти кеш з цього карткового рахунку треба підійти до менеджера, він робить заяву на зняття і з цією заявою йдеш в касу. Саму картку з гаманця при цьому виймати не треба, треба показати паспорт.
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