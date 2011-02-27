RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 18:16

  lara_08 написав:
  Alien написав:Ну взагалi то після закінчення терміну депо при відсутності активної автопролонгації воно саме падає на картку о 8:01 ранку. Тому мені досить важко собі уявити яким чином депо можна тут отримати безпосередньо з депозитного рахунку

В наших банках может быть всё что угодно. По айбоксу например в разных отделениях разные принципы по взиманию комиссии, поэтому интересует практика человека получившего валютный депозит изи в ТАСе.

Так я вам як людина яка на практиці отримувала свого часу валютний депо ізі в Тасі і відповів. Їх алгоритми передбачають виплату депо на картку а звідти ви вже їх і знімаєте. Банком вам як вкладнику можливість отримати депо безпосередньо з депозитного рахунки просто не надається
Alien
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 21:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?
Snower
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 22:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В мене в ТАС депо після закінчення попав на доларову картку Платівка. Щоб зняти кеш з цього карткового рахунку треба підійти до менеджера, він робить заяву на зняття і з цією заявою йдеш в касу. Саму картку з гаманця при цьому виймати не треба, треба показати паспорт.
foxluck
 
Повідомлень: 453
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1421 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 10:20

  Snower написав:Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?

Від Альянсу гарні враження при отриманні депозиту.
Від Айбоксу гарні на єтапі вкладенння.
TDK
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 28.10.10
Подякував: 88 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 12:08

  TDK написав:
  Snower написав:Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?

Від Альянсу гарні враження при отриманні депозиту.
Від Айбоксу гарні на єтапі вкладенння.


А на етапі отримання?
Snower
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 13:59

Хочу прокаруселити евро в Південному хто що скаже про їх особливості?
ihorsic
 
Повідомлень: 767
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:14

  Snower написав:Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?

В Айбоксе зибирал уже не один конверт, всё выдали без малейших проблем.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:22

  Maxwe11 написав:mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49

Если размещать каждый месяц, то формула будет такая:
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 250) / 2707 = 37,30
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 18:56

  deneg net написав:
  Maxwe11 написав:mustbe курс для ПроКредит в табличці невраховує коміс за обслуговування.
Курс реальний
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 3 * 250) / 2707 = 37.49

Если размещать каждый месяц, то формула будет такая:
(36.9343 * 1,0075 * 2707 + 250) / 2707 = 37,30

37.3036
Да, примерно так сейчас и считается
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6595
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 912 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 20:04

  Alien написав:
  mustbe написав:
  Alien написав:Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі

Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.
А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.
И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ви можете передбачити який буде курс через три місяці? А ще у різних банків ще й різні депозити є 90, 91, 93 і більше днів. ...


А зачем знать какой курс будет через 3 месяца? Если сейчас за 100к можно купить 2500$, а Вы фиксируете в депозите 2700$, то уже в плюсе на 200$. И будет курс хоть 25, хоть 55 - вы получаете 2700$. Разговоры о том, что "можно было бы придержать гривну и купить по 25 больше доллара" - это для философов и они, обычно в итоге, у разбитого корыта. А реалисты уже сейчас запланировали получить 200$ через 3 месяца. И получили уже в разы больше, т.к. прошли уже первые 3 месяца. А дальше считайте как хотите, точнее, рассуждайте дальше, пока не философы получают реально более 30% годовых
amt_mail1c
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.09.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 346347348349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52457
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25471
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3741)
18.12.2022 21:47
ПУМБ (3402)
18.12.2022 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.