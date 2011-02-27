Вбачаю двi елементарнi помилки, що ви зробили написавши свiй пост
1) вирвавши фразу з контексту (а може й не дочитавши текст до кiнця) не написали нiчого по сутi того питання що обговорювалось (пiдказка - мова йшла про те чи корректно комiсiйнi доходи, торговi надбавки, курсовi рiзницi тощо виражати у вiдсотках рiчних);
2) не маючи гадки про операцiї опонента запропонували "розмiрковувати далi" поки хтось там щось отримує. Тобто по вашому виходить що якщо людина розмiрковує про правильнiсть вживання того чи iншого економiчного термiну, то вона не може одночасно заробляти просто на "курсовiй рiзницi" (передбачаю, що можете не второпати про що мова тому уточню - це те саме що по вашому "не фiлософи" отримують реально у виглядi >30% рiчних)