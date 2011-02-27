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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Нед 18 гру, 2022 22:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  amt_mail1c написав:А дальше считайте как хотите, точнее, рассуждайте дальше, пока не философы получают реально более 30% годовых

Вбачаю двi елементарнi помилки, що ви зробили написавши свiй пост
1) вирвавши фразу з контексту (а може й не дочитавши текст до кiнця) не написали нiчого по сутi того питання що обговорювалось (пiдказка - мова йшла про те чи корректно комiсiйнi доходи, торговi надбавки, курсовi рiзницi тощо виражати у вiдсотках рiчних);
2) не маючи гадки про операцiї опонента запропонували "розмiрковувати далi" поки хтось там щось отримує. Тобто по вашому виходить що якщо людина розмiрковує про правильнiсть вживання того чи iншого економiчного термiну, то вона не може одночасно заробляти просто на "курсовiй рiзницi" (передбачаю, що можете не второпати про що мова тому уточню - це те саме що по вашому "не фiлософи" отримують реально у виглядi >30% рiчних) ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пам'ятаю як я писав що вiдсоткова ставка по депо в ойро у Альфи 1,25 а не 2,5 i при цьому mustbe ставку коригував. Потiм бачив що хтось писав що у Альфи по долару ставка не 1,25 а 2,5%. Усе вiрно - по доллару так. Але по ойро ставка таки 1,25. Але зараз - я так розумiю пiсля чергового коригування ставки mustbe cтавка по ойро знову свiтиться 2,5. Не знаю чи пов'язанi розмiри вiдсоткових ставок у доларевiй та ойровiй таблицi але вважаю що чергове коригування ставок по Сенсу треба зробити так щоб ставки не були однаковими а вiдрiзнялись - по долару 2,5, по ойро - 1,25.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:30

  Alien написав:cтавка по ойро знову свiтиться 2,5

Вам показалось )
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