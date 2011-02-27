|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 18 гру, 2022 22:02
amt_mail1c написав:
А дальше считайте как хотите, точнее, рассуждайте дальше, пока не философы получают реально более 30% годовых
Вбачаю двi елементарнi помилки, що ви зробили написавши свiй пост
1) вирвавши фразу з контексту (а може й не дочитавши текст до кiнця) не написали нiчого по сутi того питання що обговорювалось (пiдказка - мова йшла про те чи корректно комiсiйнi доходи, торговi надбавки, курсовi рiзницi тощо виражати у вiдсотках рiчних);
2) не маючи гадки про операцiї опонента запропонували "розмiрковувати далi" поки хтось там щось отримує. Тобто по вашому виходить що якщо людина розмiрковує про правильнiсть вживання того чи iншого економiчного термiну, то вона не може одночасно заробляти просто на "курсовiй рiзницi" (передбачаю, що можете не второпати про що мова тому уточню - це те саме що по вашому "не фiлософи" отримують реально у виглядi >30% рiчних)
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:20
Пам'ятаю як я писав що вiдсоткова ставка по депо в ойро у Альфи 1,25 а не 2,5 i при цьому mustbe ставку коригував. Потiм бачив що хтось писав що у Альфи по долару ставка не 1,25 а 2,5%. Усе вiрно - по доллару так. Але по ойро ставка таки 1,25. Але зараз - я так розумiю пiсля чергового коригування ставки mustbe cтавка по ойро знову свiтиться 2,5. Не знаю чи пов'язанi розмiри вiдсоткових ставок у доларевiй та ойровiй таблицi але вважаю що чергове коригування ставок по Сенсу треба зробити так щоб ставки не були однаковими а вiдрiзнялись - по долару 2,5, по ойро - 1,25.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:30
Alien написав:
cтавка по ойро знову свiтиться 2,5
Вам показалось )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:04
mustbe написав: Alien написав:
cтавка по ойро знову свiтиться 2,5
Вам показалось )
К слову - в Айбоксе ставка по евро - 0,25.
-
Философ
-
-
- Повідомлень: 789
- З нами з: 30.07.09
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 11:34
Философ написав:
К слову - в Айбоксе ставка по евро - 0,25.
Поправил.
По возможности - маякуйте сразу по обеим валютам.
Ставки то меняются, а я особо не слежу
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 19 гру, 2022 19:29
Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу
-
zvirobiy
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 19.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 19:59
zvirobiy написав:
Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу
Почитайте ветку,что то было : депозитный рахунок = валютный рахунок
-
THB
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 19:59
zvirobiy написав:
Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу
Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2435
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 20:05
zvirobiy написав:
Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу
ДКБО Сенсу.
4.2.7. Вчасно розміщувати на Поточному рахунку/Рахунку кошти, достатні для здійснення всіх необхідних платежів по Поточному рахунку/Рахунку, в тому числі і пов’язаних з виконанням умов даного Договору. При бажанні зняти готівкою в касі Банку з Поточного рахунку/Рахунку або з Депозитного рахунку одноразово суму, що перевищує 2 000,00 (Дві тисячі) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку, письмово попередити Банк за 5-ть (п’ять) робочих днів (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів. При цьому, для Клієнтів « aClub» таке попередження Банку здійснюється за 1 (один) робочий день (без урахування вихідних і святкових днів) до дня здійснення операції щодо видачі готівкових коштів та у випадку бажання одноразово отримати суму в розмірі, що перевищує 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень чи еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на день звернення до Банку.
-
TDK
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 28.10.10
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 20:07
alex lem написав: zvirobiy написав:
Є сенс задуматись про умови Сенсу
Там нема що думати. Обходити стороною.
Если активность "думать" является проблемой - то да, обходить стороной
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6599
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 915 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|52485
|
|
|5
|25474
|
|
|3
|6263
|
|