Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:11
Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:44
mustbe
Такі "нюанси" банків мають вплив на відображення кінцевого курсу валюти і кардинальо змінюють "картину" позицій банків
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