Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 21:11
Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:44
mustbe
Такі "нюанси" банків мають вплив на відображення кінцевого курсу валюти і кардинально змінюють "картину" позицій банків
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:18
тут уже писали про это, мне тоже самое попытались втереть на горячке, заказал валюту через чат в проге за 15 дней до окончания депо, прислали смс о резерве.
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
Додано: Пон 19 гру, 2022 23:39
Что в этом удивительного? Разные банковские продукты. У того же Привата тоже все карты и текущие счета физика -это 2620 (какие ж ещё-то?). Что не значит, что у КДВ и Универсальной одинаковые комисы.
Кстати, разве у Сени потом нельзя без комиса со счёта перебросить на карту, если уж не сложилось депо сразу на карту выплатить?
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