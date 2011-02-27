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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:11

  alex lem написав: Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:44

mustbe
Такі "нюанси" банків мають вплив на відображення кінцевого курсу валюти і кардинально змінюють "картину" позицій банків
zvirobiy
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:18

  zvirobiy написав:Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу

тут уже писали про это, мне тоже самое попытались втереть на горячке, заказал валюту через чат в проге за 15 дней до окончания депо, прислали смс о резерве.
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:39

  kuzmich написав:Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы

Что в этом удивительного? Разные банковские продукты. У того же Привата тоже все карты и текущие счета физика -это 2620 (какие ж ещё-то?). Что не значит, что у КДВ и Универсальной одинаковые комисы.

Кстати, разве у Сени потом нельзя без комиса со счёта перебросить на карту, если уж не сложилось депо сразу на карту выплатить?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 08:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Ну й не вірте :)
Той хто думає, без проблем замовляє і знімає валютні депо в день закінчення.
Zochan
 
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