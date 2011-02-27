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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:11
alex lem написав:
Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
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zvirobiy
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Додано: Пон 19 гру, 2022 21:44
mustbe
Такі "нюанси" банків мають вплив на відображення кінцевого курсу валюти і кардинально змінюють "картину" позицій банків
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zvirobiy
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:18
zvirobiy написав:
Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу
тут уже писали про это, мне тоже самое попытались втереть на горячке, заказал валюту через чат в проге за 15 дней до окончания депо, прислали смс о резерве.
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
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kuzmich
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:39
kuzmich написав:
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
Что в этом удивительного? Разные банковские продукты. У того же Привата тоже все карты и текущие счета физика -это 2620 (какие ж ещё-то?). Что не значит, что у КДВ и Универсальной одинаковые комисы.
Кстати, разве у Сени потом нельзя без комиса со счёта перебросить на карту, если уж не сложилось депо сразу на карту выплатить?
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moveton
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Додано: Вів 20 гру, 2022 08:08
alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Ну й не вірте
Той хто думає, без проблем замовляє і знімає валютні депо в день закінчення.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 16:33
deneg net написав: Snower написав:
Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?
В Айбоксе зибирал уже не один конверт, всё выдали без малейших проблем.
Підскажіть, будь ласка,Ви поповнювали депозит з комісією чи без?
Забирали в день закінчення терміну дії депо?
Курс був 36.93?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 18:45
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
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mustbe
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Додано: Вів 20 гру, 2022 18:54
alex lem написав:
Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:17
mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Был еще Кредиагриколь
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:34
moveton написав:
для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
Видимо всё зависит от отделения банка, если отделение может привлечь валюту, то оно её же и бронирует под депозит.
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