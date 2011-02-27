RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:11

  alex lem написав: Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Однозначно, що відповідні висновки будуть зроблені.
Якщо б ці негласні "умови" кожного з банків можна було предбачити перед укладенням договору, то і рішення були б звичайно ішими.
zvirobiy
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:44

mustbe
Такі "нюанси" банків мають вплив на відображення кінцевого курсу валюти і кардинально змінюють "картину" позицій банків
zvirobiy
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:18

  zvirobiy написав:Спілкувався сьогодні із гарячкою сенсу.
Отримав відповідь щозаявку на отримання синеньких можна подати тільки після зарахування коштів на валютний рахунок і отримати їх в касі після ДЕСЯТИ РОБОЧИХ днів.
Є сенс задуматись про умови Сенсу

тут уже писали про это, мне тоже самое попытались втереть на горячке, заказал валюту через чат в проге за 15 дней до окончания депо, прислали смс о резерве.
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
kuzmich
 
Повідомлень: 80
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:39

  kuzmich написав:Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы

Что в этом удивительного? Разные банковские продукты. У того же Привата тоже все карты и текущие счета физика -это 2620 (какие ж ещё-то?). Что не значит, что у КДВ и Универсальной одинаковые комисы.

Кстати, разве у Сени потом нельзя без комиса со счёта перебросить на карту, если уж не сложилось депо сразу на карту выплатить?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 08:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Ну й не вірте :)
Той хто думає, без проблем замовляє і знімає валютні депо в день закінчення.
Zochan
 
Повідомлень: 692
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:33

  deneg net написав:
  Snower написав:Доброго дня. Які враження від Альянсу і Айбокс банку?

В Айбоксе зибирал уже не один конверт, всё выдали без малейших проблем.


Підскажіть, будь ласка,Ви поповнювали депозит з комісією чи без?

Забирали в день закінчення терміну дії депо?

Курс був 36.93?
maximusg499
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:45

Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6601
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:54

  alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:17

  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?

Был еще Кредиагриколь
Danik
 
Повідомлень: 521
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
Видимо всё зависит от отделения банка, если отделение может привлечь валюту, то оно её же и бронирует под депозит.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5064
З нами з: 08.03.18
Подякував: 510 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 348349350351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52546
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1200)
20.12.2022 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.