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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 гру, 2022 19:51
mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:58
V2 написав: mustbe написав:
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Укрбудінвест
Чегойта? В моём отделении в любое время открывает. Причём обед плавающий в пользу клиента. И если Киев тормозит с антитеррористической проверкой, то её дожидаться не обязательно. Единственное, что нужно иметь в виду в УБИБ: по сравнению с парой тычков в приложении процедура оформления сравнительно громоздкая и долгая. Ну как долгая, лет 20 назад у всех так оформлялось. Но всё таки стоит приходить хотя бы за час до конца рабочего дня. А новым клиентам и сильно пораньше - с нуля оформление всей стопки договоров легко занимает часа три.
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moveton
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:11
V2 написав: mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Укрбудінвест
Нет, УБИБ открывает практически в любое время
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mustbe
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:30
moveton написав: alex lem написав:
Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
Добре що Вам повезло. Мабуть все залежить від конкретного відділення і людини. В мене перс менеджер ні в яку не захотіла допомогати в цьому питанні.Мабудь бо я ,,ніщеброд,, з дешевим пакетом?
Тільки через 10 робочих днів замовила після дня закінчення депо. На вмовляння перевкласти на новий депо моє тільки НІ. Зараз при планці в 100к великий вибір безгеморойних банків.
PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу?
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alex lem
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:42
alex lem написав:
PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу?
Да нет. Я вообще Аллу до конверт депо использовал для обнала и немножко полежать на коротких депо, если прям сейчас не нужны. Белый пакет и пара совсем уж бесплатных карт. По картам Аллы почти ничего не покупаю. Нищеброднее некуда и не уверен, что Алла на мне вообще что-то зарабатывает
От личности менеджера может зависеть запросто - это да. Но всё же заказ до конца депо - это реальность и VIP клиентом быть не обязательно. Личных менеджеров Алла назначает охотно. Помнится, мне это сделали практически сразу и вложений в банк у меня тогда было одно депо на что-то типа 60к грн.
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moveton
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:44
mustbe написав: V2 написав: mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Укрбудінвест
Нет, УБИБ открывает практически в любое время
Значить так "пощастило" із відділенням
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V2
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