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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:51

  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Укрбудінвест
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:58

  V2 написав:
  mustbe написав:Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?

Укрбудінвест

Чегойта? В моём отделении в любое время открывает. Причём обед плавающий в пользу клиента. И если Киев тормозит с антитеррористической проверкой, то её дожидаться не обязательно. Единственное, что нужно иметь в виду в УБИБ: по сравнению с парой тычков в приложении процедура оформления сравнительно громоздкая и долгая. Ну как долгая, лет 20 назад у всех так оформлялось. Но всё таки стоит приходить хотя бы за час до конца рабочего дня. А новым клиентам и сильно пораньше - с нуля оформление всей стопки договоров легко занимает часа три.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:11

  V2 написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Укрбудінвест

Нет, УБИБ открывает практически в любое время
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:30

  moveton написав:
  alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.

Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.

Добре що Вам повезло. Мабуть все залежить від конкретного відділення і людини. В мене перс менеджер ні в яку не захотіла допомогати в цьому питанні.Мабудь бо я ,,ніщеброд,, з дешевим пакетом? :D Тільки через 10 робочих днів замовила після дня закінчення депо. На вмовляння перевкласти на новий депо моє тільки НІ. Зараз при планці в 100к великий вибір безгеморойних банків.
PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:42

  alex lem написав:PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу? :wink:

Да нет. Я вообще Аллу до конверт депо использовал для обнала и немножко полежать на коротких депо, если прям сейчас не нужны. Белый пакет и пара совсем уж бесплатных карт. По картам Аллы почти ничего не покупаю. Нищеброднее некуда и не уверен, что Алла на мне вообще что-то зарабатывает :) От личности менеджера может зависеть запросто - это да. Но всё же заказ до конца депо - это реальность и VIP клиентом быть не обязательно. Личных менеджеров Алла назначает охотно. Помнится, мне это сделали практически сразу и вложений в банк у меня тогда было одно депо на что-то типа 60к грн.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:44

  mustbe написав:
  V2 написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Укрбудінвест

Нет, УБИБ открывает практически в любое время


Значить так "пощастило" із відділенням :roll:
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