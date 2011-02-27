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mustbe написав:Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Укрбудінвест
Чегойта? В моём отделении в любое время открывает. Причём обед плавающий в пользу клиента. И если Киев тормозит с антитеррористической проверкой, то её дожидаться не обязательно. Единственное, что нужно иметь в виду в УБИБ: по сравнению с парой тычков в приложении процедура оформления сравнительно громоздкая и долгая. Ну как долгая, лет 20 назад у всех так оформлялось. Но всё таки стоит приходить хотя бы за час до конца рабочего дня. А новым клиентам и сильно пораньше - с нуля оформление всей стопки договоров легко занимает часа три.
alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
Добре що Вам повезло. Мабуть все залежить від конкретного відділення і людини. В мене перс менеджер ні в яку не захотіла допомогати в цьому питанні.Мабудь бо я ,,ніщеброд,, з дешевим пакетом? Тільки через 10 робочих днів замовила після дня закінчення депо. На вмовляння перевкласти на новий депо моє тільки НІ. Зараз при планці в 100к великий вибір безгеморойних банків. PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу?
alex lem написав:PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу?
Да нет. Я вообще Аллу до конверт депо использовал для обнала и немножко полежать на коротких депо, если прям сейчас не нужны. Белый пакет и пара совсем уж бесплатных карт. По картам Аллы почти ничего не покупаю. Нищеброднее некуда и не уверен, что Алла на мне вообще что-то зарабатывает От личности менеджера может зависеть запросто - это да. Но всё же заказ до конца депо - это реальность и VIP клиентом быть не обязательно. Личных менеджеров Алла назначает охотно. Помнится, мне это сделали практически сразу и вложений в банк у меня тогда было одно депо на что-то типа 60к грн.
alex lem написав:Там нема що думати. Обходити стороною. Та й все. Деякі тутешні вумні хвахівці розказують як вони можуть зламати систему й отримати валютний депо в аллі-сенсі рівно в день закінчення. НІ. Не вірю.
Верно, нечего там думать. Сегодня просто позвонил личному менеджеру и она спокойно забронировала мне выдачу валюты на третье (даже не на четвёртое!) января. Валюты на картах сейчас нет. И у меня такое ощущение, что для заявки через менеджера и заканчивающееся депо не надо - как-то очень уж быстро всё прошло.
Где брать этого личного? и собственно как сделать его личным если открываешь он-лайн?
https://sensebank.com.ua/personalnij-servis
этот сервис как то дополнительно оплачивается или или это что-то вроде голд клуба в Привате?