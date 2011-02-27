Додано: Вів 20 гру, 2022 20:42

alex lem написав: PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу? PS Можливо ви в Сенсі в Аклубах, то й прислухається менеджер? Дорогі картки, Інфініті чи як там типу?

Да нет. Я вообще Аллу до конверт депо использовал для обнала и немножко полежать на коротких депо, если прям сейчас не нужны. Белый пакет и пара совсем уж бесплатных карт. По картам Аллы почти ничего не покупаю. Нищеброднее некуда и не уверен, что Алла на мне вообще что-то зарабатываетОт личности менеджера может зависеть запросто - это да. Но всё же заказ до конца депо - это реальность и VIP клиентом быть не обязательно. Личных менеджеров Алла назначает охотно. Помнится, мне это сделали практически сразу и вложений в банк у меня тогда было одно депо на что-то типа 60к грн.