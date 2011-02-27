Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 гру, 2022 23:32
ustinovse написав: emeta написав:
Где брать этого личного?
и собственно как сделать его личным если открываешь он-лайн?
Персональний сервіс.
Прокрутіть сторінку, там є розділ "Ви отримуєте «Персональний сервіс», якщо хоча б один із 6-ти пунктів про вас:". Самі 6 пунктів не копіюються, тому лише лінк.
UPD. Додатково не оплачується.
Значится, нищеброды получают соответствующий сервис
emeta
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Додано: Сер 21 гру, 2022 00:23
emeta
Ну як Гольд клюб привата. Тіпа він є, а толку 0. Ну тута вас приймуть в окремій кімнаті. А не в общій залі з перегородками. Але якщо перс менеджер працює на показники відділення, то й результат розмови відповідний 0.
Зараз в них тема на депо вмовляти, любий.
alex lem
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Додано: Сер 21 гру, 2022 02:27
alex lem написав:
Зараз в них тема на депо вмовляти любий.
ну, т.е. фактически - шо ребренди, шо не ребренди, - а перспектива ЖО тут от ПА далеко не отстоит .
ЧИТД
flysoulfly
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:04
moveton написав: kuzmich написав:
Депо нужно выбирать чтоб падал на валютную карту, а не счет по-умолчанию, то что со счета комиссия за снятие. Хотя они оба 2620, я так и не понял хитрой схемы
Что в этом удивительного? Разные банковские продукты. У того же Привата тоже все карты и текущие счета физика -это 2620 (какие ж ещё-то?). Что не значит, что у КДВ и Универсальной одинаковые комисы.
Кстати, разве у Сени потом нельзя без комиса со счёта перебросить на карту, если уж не сложилось депо сразу на карту выплатить?
переброс со счета на валютную карту бесплатно, все выдали. Но я пока с альфой на паузе, пока не решится толком вопрос с ее продажей или национализацией
kuzmich
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:28
kuzmich написав:
переброс со счета на валютную карту бесплатно, все выдали. Но я пока с альфой на паузе, пока не решится толком вопрос с ее продажей или национализацией
Это, судя по темпам решения, на десятилетия
moveton
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:36
emeta написав:
Где брать этого личного?
и собственно как сделать его личным если открываешь он-лайн?
Он сам тебе звонит и сообщает, что теперь он у тебя есть. Не думаю, что есть разница заключался договор с банком в отделении или онлайн. Полный "персональный сервис" для этого иметь не обязательно. По какому принципу назначают - тайна. Я сам первым делом поинтересовался за что мне-нищеброду такое счастье. Получил ответ: "Не знаю. В Киеве так решили".
moveton
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Додано: Сер 21 гру, 2022 03:41
moveton написав: kuzmich написав:
переброс со счета на валютную карту бесплатно, все выдали. Но я пока с альфой на паузе, пока не решится толком вопрос с ее продажей или национализацией
Это, судя по темпам решения, на десятилетия
Хай буде так. Краще папізже у свій строк отримати справжніми грошима які лежать на 4 процента річних
Чим достроково в папіру по хфонду грабування.
alex lem
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