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emeta Ну як Гольд клюб привата. Тіпа він є, а толку 0. Ну тута вас приймуть в окремій кімнаті. А не в общій залі з перегородками. Але якщо перс менеджер працює на показники відділення, то й результат розмови відповідний 0. Зараз в них тема на депо вмовляти, любий.
emeta написав:Где брать этого личного? и собственно как сделать его личным если открываешь он-лайн?
Он сам тебе звонит и сообщает, что теперь он у тебя есть. Не думаю, что есть разница заключался договор с банком в отделении или онлайн. Полный "персональный сервис" для этого иметь не обязательно. По какому принципу назначают - тайна. Я сам первым делом поинтересовался за что мне-нищеброду такое счастье. Получил ответ: "Не знаю. В Киеве так решили".