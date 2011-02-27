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emeta Ну як Гольд клюб привата. Тіпа він є, а толку 0. Ну тута вас приймуть в окремій кімнаті. А не в общій залі з перегородками. Але якщо перс менеджер працює на показники відділення, то й результат розмови відповідний 0. Зараз в них тема на депо вмовляти, любий.
emeta написав:Где брать этого личного? и собственно как сделать его личным если открываешь он-лайн?
Он сам тебе звонит и сообщает, что теперь он у тебя есть. Не думаю, что есть разница заключался договор с банком в отделении или онлайн. Полный "персональный сервис" для этого иметь не обязательно. По какому принципу назначают - тайна. Я сам первым делом поинтересовался за что мне-нищеброду такое счастье. Получил ответ: "Не знаю. В Киеве так решили".
Другий місяць отримую в касах долари: Як не дивно самий "проблемний" був райф без звітла та орг.траблами у відділеннях. Укргаз, Тас, Сенс зняв без замовлень зайшовши з вулиці - просто в касі було. По Сенсу: коли знімав мені сказали що 10 днів замовляють суму > екв. 50000 грн. <50000 заходи і забирай. А-банк строго по графіку, дуже зручно і опертивно, в касі Уніврсала. Укрексім: касир даже не поняв про які замовлення я питаю і просто видав мені долари з картки.