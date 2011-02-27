Чому?
Якщо премію дали ще декілька днів тому!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:15
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:22
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Зв'язок - що ЗСУ виб'є 100000 ворогів
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:38
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:47
Айбокс банк: каса працює лише до 15-30,у п'ятницю до 14-30. Вчора приїхав у 16-10,гроші на депозит покласти не змог. Мабуть, з банком з таким відношенням до роботи і клієнтів зв'язуватися не треба.
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В південному закінчилися миттєві картки.
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:10
Дефолтная сортировка в таблице - итоговый курс.
В конце-концов - это самое главное
Додано: Сер 21 гру, 2022 11:19
в банке с хваленым немецким качеством обслуживания и немалой абонплатой есть только в Днепре одно отделение с генератором, остальные города в пролете и ловить время, пока нет блэкаута
Мой личный рекорд забрать депо это 4 подхода в отделение - блэкаут, тревога, зависшая касса и финал с франклинами
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