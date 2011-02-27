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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:15

  Investor_K написав:22.12.22
Буде новий учасник нашого клубу.
Це - ЗСУ! :roll:

Чому?
Якщо премію дали ще декілька днів тому!
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:22

  Успіх написав:
  Investor_K написав:22.12.22
Буде новий учасник нашого клубу.
Це - ЗСУ! :roll:

Чому?
Якщо премію дали ще декілька днів тому!

А кто-то связь курса с премией отчетливо видел? Я нет
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Зв'язок - що ЗСУ виб'є 100000 ворогів
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:38

  slonslon написав:
А-банк строго по графіку, дуже зручно і опертивно, в касі Уніврсала.

Вони банки-партнери?
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 10:47

Айбокс банк: каса працює лише до 15-30,у п'ятницю до 14-30. Вчора приїхав у 16-10,гроші на депозит покласти не змог. Мабуть, з банком з таким відношенням до роботи і клієнтів зв'язуватися не треба.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В південному закінчилися миттєві картки.
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:10

Дефолтная сортировка в таблице - итоговый курс.
В конце-концов - это самое главное
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 11:19

  Maxwe11 написав:В південному закінчилися миттєві картки.
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... anches.pdf
в банке с хваленым немецким качеством обслуживания и немалой абонплатой есть только в Днепре одно отделение с генератором, остальные города в пролете и ловить время, пока нет блэкаута :D
Мой личный рекорд забрать депо это 4 подхода в отделение - блэкаут, тревога, зависшая касса и финал с франклинами
kuzmich
 
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