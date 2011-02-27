Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 гру, 2022 10:15
Investor_K написав:
22.12.22
Буде новий учасник нашого клубу.
Це - ЗСУ!
Чому?
Якщо премію дали ще декілька днів тому!
Успіх
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З нами з: 18.03.21
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:22
Успіх написав: Investor_K написав:
22.12.22
Буде новий учасник нашого клубу.
Це - ЗСУ!
Чому?
Якщо премію дали ще декілька днів тому!
А кто-то связь курса с премией отчетливо видел? Я нет
Ромасик
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:34
Зв'язок - що ЗСУ виб'є 100000 ворогів
foxluck
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:38
slonslon написав:
А-банк строго по графіку, дуже зручно і опертивно, в касі Уніврсала.
Вони банки-партнери?
novichok
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Додано: Сер 21 гру, 2022 10:47
Айбокс банк: каса працює лише до 15-30,у п'ятницю до 14-30. Вчора приїхав у 16-10,гроші на депозит покласти не змог. Мабуть, з банком з таким відношенням до роботи і клієнтів зв'язуватися не треба.
Snower
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:04
В південному закінчилися миттєві картки.
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?
Maxwe11
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:10
Дефолтная сортировка в таблице - итоговый курс.
В конце-концов - это самое главное
mustbe
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Додано: Сер 21 гру, 2022 11:19
Maxwe11 написав:
В південному закінчилися миттєві картки.
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... anches.pdf
в банке с хваленым немецким качеством обслуживания и немалой абонплатой есть только в Днепре одно отделение с генератором, остальные города в пролете и ловить время, пока нет блэкаута
Мой личный рекорд забрать депо это 4 подхода в отделение - блэкаут, тревога, зависшая касса и финал с франклинами
kuzmich
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Додано: Сер 21 гру, 2022 12:00
novichok написав: slonslon написав:
А-банк строго по графіку, дуже зручно і опертивно, в касі Уніврсала.
Вони банки-партнери?
Вибачаюсь, то був Моно
А-банк теж в обороті, так багато депо плутаюсь
slonslon
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Додано: Сер 21 гру, 2022 13:43
Maxwe11 написав:
В південному закінчилися миттєві картки.
так почти всегда
flysoulfly
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Подякував: 539 раз.
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