|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 гру, 2022 14:00
Maxwe11 написав:
В південному закінчилися миттєві картки.
Гм, нема картки банку- не зареєструватися в новому додатку Півня. Без додатку не відкрити ,,соціяльний,, депо. Таке собі коло...
Може понабігли малоймущі з каклєтами гривнів й відділення просто прогавило замовити. Навряд вони спеціяльно. Мене просили в півні після отримання перших двох ще перевкладатися. Хоч якась їм робота. Комуналь банк не оплачує пересічним, кредити не впарити, та й нащо воно банку як можна заробляти на інших фін інструментах.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:19
v57 написав:
а вот эти 15гр в изи за каждое снятие с виртусльной?
Должно быть так.
v57 написав:
где эти тарифы?
Всё в общих тарифах.
Для снятия депозитных средств в тарифах есть отдельный пунктик.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5070
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 20:49
Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку....
Теперь вопрос.
Если нет ощадного, какие др. варианты открыть конверт.??? Может можно на кредитную кинуть и с неё открыть . Она у меня с лимитом 0000грн. Или там комиссия вылезет потом??? Есть ещё вертуальная плативка.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6050
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 гру, 2022 21:20
Игорь Алексеевич написав:
Если нет ощадного, какие др. варианты открыть конверт.??? Может можно на кредитную кинуть и с неё открыть . Она у меня с лимитом 0000грн. Или там комиссия вылезет потом???
Можна. Не вилiзе
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1013
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 21 гру, 2022 21:48
Alien
Спасибо
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6050
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:03
Maxwe11 написав:
В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?
В Киеве в проКредите в отделении генератор
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 455
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1424 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 гру, 2022 00:40
foxluck написав:
В Киеве в проКредите в отделении генератор
при вьезде в Киев поголовний документ-контроль.
можешь депозит не получить, а получить пригласительние.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5575
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 728 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52575
|
|
|5
|25488
|
|
|3
|6287
|
|