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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 14:00

  Maxwe11 написав:В південному закінчилися миттєві картки.

Гм, нема картки банку- не зареєструватися в новому додатку Півня. Без додатку не відкрити ,,соціяльний,, депо. Таке собі коло...
Може понабігли малоймущі з каклєтами гривнів й відділення просто прогавило замовити. Навряд вони спеціяльно. Мене просили в півні після отримання перших двох ще перевкладатися. Хоч якась їм робота. Комуналь банк не оплачує пересічним, кредити не впарити, та й нащо воно банку як можна заробляти на інших фін інструментах.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  v57 написав:а вот эти 15гр в изи за каждое снятие с виртусльной?
Должно быть так.

  v57 написав:где эти тарифы?
Всё в общих тарифах.
Для снятия депозитных средств в тарифах есть отдельный пунктик.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 20:49

Зашёл сегодня в отделение, что бы открыть ощадный и далее кинуть на конвертационный.
два с половиной часа просидел и дело не в элЭктрЫчЭстве, а в том, что не получалось его открыть. Отделение пожимает плечами, горячка говорит мы этим не занимаемся, технич. отдел не хочет этим заниматься. Ушёл с отделения, так и не смогли открыть ощадный(((
Зато ёлочка стоит в отделении и главное, позвонил автоатв. - как вам обслуживание в банке???? нажмите на кнопочку.... :twisted:
Теперь вопрос.
Если нет ощадного, какие др. варианты открыть конверт.??? Может можно на кредитную кинуть и с неё открыть . Она у меня с лимитом 0000грн. Или там комиссия вылезет потом??? Есть ещё вертуальная плативка.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Если нет ощадного, какие др. варианты открыть конверт.??? Может можно на кредитную кинуть и с неё открыть . Она у меня с лимитом 0000грн. Или там комиссия вылезет потом???
Можна. Не вилiзе
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 21:48

Alien
Спасибо
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Maxwe11 написав:В прокредиті жопа зі світлом, у них навіть проблемно підписати договір на обслуговування, як вони збираються віддавати кошти?

В Киеве в проКредите в отделении генератор
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 00:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  foxluck написав:В Киеве в проКредите в отделении генератор

при вьезде в Киев поголовний документ-контроль.
можешь депозит не получить, а получить пригласительние.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 01:47

Акорд Клуб 100к

Вони навіть карти не відкривають?
Усе через касу.
Додаток без карт не працює.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 02:03

  Goodman написав:
  foxluck написав:В Киеве в проКредите в отделении генератор

при вьезде в Киев поголовний документ-контроль.
можешь депозит не получить, а получить пригласительние.

на киевских номерах даже стекло не опускаю
Мизантрóп
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