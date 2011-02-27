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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 353354355356
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 09:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Народ, а на следующей неделе еще можно будет эти депо оформить? Чё там с межбанком, продаст валюту за гривну?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:02

  Dobrofey написав:Народ, а на следующей неделе еще можно будет эти депо оформить? Чё там с межбанком, продаст валюту за гривну?

На все воля... НБУ. Поки вiн не вiдмiнить дозвiл на такий вид вкладiв - банки залучати будуть. Мiжбанк наступного тижня працюватиме по четвер включно точно. Може навiть i в п'ятницю теж
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 10:22

  mustbe написав:В клубе 100к новый участник !

От одне тільки незрозуміло. Долбанули Хімарсами чи гаубицями десь за 20 км, і як же вони підраховують скільки там виведено з ладу солдат противника ?
angra
 
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