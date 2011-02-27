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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 гру, 2022 09:41
Народ, а на следующей неделе еще можно будет эти депо оформить? Чё там с межбанком, продаст валюту за гривну?
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Dobrofey
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:02
Dobrofey написав:
Народ, а на следующей неделе еще можно будет эти депо оформить? Чё там с межбанком, продаст валюту за гривну?
На все воля... НБУ. Поки вiн не вiдмiнить дозвiл на такий вид вкладiв - банки залучати будуть. Мiжбанк наступного тижня працюватиме по четвер включно точно. Може навiть i в п'ятницю теж
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Alien
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:22
mustbe написав:
В клубе 100к новый участник !
От одне тільки незрозуміло. Долбанули Хімарсами чи гаубицями десь за 20 км, і як же вони підраховують скільки там виведено з ладу солдат противника ?
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Додано: Чет 22 гру, 2022 10:52
Dobrofey написав:
Народ, а на следующей неделе еще можно будет эти депо оформить? Чё там с межбанком, продаст валюту за гривну?
Ніби ніяких змін не передбачається, але щось НБУ став витрачати дуже багато валюти для імпорта і соціальних валютних депо.
Моя думка, що треба скорочувати перекос, спробувати офіційний курс підвинути ближче до 40, чорний десь вийде на 43, щоб зменшити витрати валюти.
Бо можемо догратися, якщо по якимось причинам валютний кран перекриють із-за кордона, то потім може бути дуже боляче.
Знову кратний девал не хочеться переживати
Краще вже потихеньку падати(((
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:04
У кого какие мысли насчет Альфы (Сенса). Стоит ли рисковать?
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Oktawa
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:14
Oktawa написав:
У кого какие мысли насчет Альфы (Сенса). Стоит ли рисковать?
Тільки коли в інших, як мінімум двадцяти, вже відкрито.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:32
Oktawa написав:
У кого какие мысли насчет Альфы (Сенса). Стоит ли рисковать?
Вы сразу прикрепляйте голосовалку 🙋
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Ромасик
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Додано: Чет 22 гру, 2022 11:34
Goodman написав: foxluck написав:
В Киеве в проКредите в отделении генератор
при вьезде в Киев поголовний документ-контроль.
можешь депозит не получить, а получить пригласительние.
И вертолеты летают
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Ромасик
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