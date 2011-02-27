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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 354355356357
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:42

  angra написав:Підскажіть на яку картку Приватбанку (Універсальну чи для виплат ) краще закинути гривню для купівлі валютного 3-міс депо. Буду вдячний

Якщо поповнення не цільове, то на карті для виплат буде комісія за вхід.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:53

Думав занести пайку в Альянс щоб отримать найвигідниший курс долярчика. Але погуглив і щось я очкую...
https://obriy.news/world/posle-uvolneny ... ennoe.html
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 13:59

  alex lem написав:Думав занести пайку в Альянс щоб отримать найвигідниший курс долярчика. Але погуглив і щось я очкую...
https://obriy.news/world/posle-uvolneny ... ennoe.html

https://m.youtube.com/watch?v=6RpI1QrsfEI
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:13

  alex lem написав:Думав занести пайку в Альянс щоб отримать найвигідниший курс долярчика. Але погуглив і щось я очкую...
https://obriy.news/world/posle-uvolneny ... ennoe.html

За усiма ознаками "вкид лайна на вiтровик". Автор має дуже поверхневi знання з питань банкiвської справи - чого лише вартий його постiйний вкид про необхiднiсть контролю з боку НБУ залишкiв коштiв у грошових сховищах банкiв. Ну i заява про массовi неплатежi - якби вони були - особливо по вкладам це вже давно було вiдчутно особливо враховуючи що автор все це писав ще у жовтнi. А так пiсля публiкацiї "вкиду" вже минуло 2,5 мiсяцi i Шевченко давно за кордоном, але i озвученi проблеми якось не торопляться проявлятись.
Нiкого не агiтую - банк невеличкий, кептивний, не безризиковий, але таких "променiв поносу" думаю поки ще не заслуговує
Востаннє редагувалось Alien в Чет 22 гру, 2022 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:16

  alex lem написав:Думав занести пайку в Альянс щоб отримать найвигідниший курс долярчика. Але погуглив і щось я очкую...
https://obriy.news/world/posle-uvolneny ... ennoe.html

виглядає як заказуха. Люди спокійно знімають і гривні і долари в касі
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:23

  angra написав:Підскажіть на яку картку Приватбанку (Універсальну чи для виплат ) краще закинути гривню для купівлі валютного 3-міс депо. Буду вдячний

открыть цифровую или универсалку
если по безналу сэпом то любая подходит. Если кэшем - то в кассе пополненение цифровой виртуалки бесплатно, универсалки - комиссия 0.2%
Пихать в терминал щас не советую, в случае неожиданного блэкаута есть риск лишиться части суммы с концами. Для снятия открыть цифровую для выплат, на нее падает депо без комиссий и снятие тоже. Пролонгацию можно отменить только за 30 дней до окончания депо
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:47

  kuzmich написав:
  angra написав:Підскажіть на яку картку Приватбанку (Універсальну чи для виплат ) краще закинути гривню для купівлі валютного 3-міс депо. Буду вдячний

открыть цифровую или универсалку
если по безналу сэпом то любая подходит. Если кэшем - то в кассе пополненение цифровой виртуалки бесплатно, универсалки - комиссия 0.2%
Пихать в терминал щас не советую, в случае неожиданного блэкаута есть риск лишиться части суммы с концами. Для снятия открыть цифровую для выплат, на нее падает депо без комиссий и снятие тоже. Пролонгацию можно отменить только за 30 дней до окончания депо

Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 14:48

  alex lem написав:Думав занести пайку в Альянс щоб отримать найвигідниший курс долярчика. Але погуглив і щось я очкую...
https://obriy.news/world/posle-uvolneny ... ennoe.html

Аналогичная статья была еще летом
https://www.bagnet.org/news/society/133 ... e-oligarha
Уже почти пол года с тех пор прошло...
Если не ошибаюсь, то в начале осени , еще при прежнем руководителе нацбанка, банк погасил бланковое рефинансирование и взял вместо него рефинанс под залог.
Слышал, что открывают новые отделения на Западной Украине.
Снижение депоставок в последнее время свидетельствует похоже о том, что банк уже под пристальным вниманием нбу.
Ведет ли банк бизнес или занимается выводом рефинанса , думаю в скором времени станет ясно наверняка
citramon
 
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